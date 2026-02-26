JESI - Per nascondere i segni sul volto, sul collo e sulle braccia, indossava sciarpe e abiti lunghi anche d’estate. E al lavoro copriva i lividi con un pesante strato di fondotinta, nella speranza di non attirare sguardi indiscreti. Trovava mille scuse quando qualche collega, preoccupato, provava a chiederle spiegazioni. L’occhio nero? «È stato mio figlio piccolo, lo tenevo in braccio e mi ha colpito involontariamente con una testata». Gli ematomi? «Ho carenza di enzimi dopo la seconda gravidanza, compaiono ogni volta che urto qualcosa». Le giustificazioni Per mesi è andata avanti così, accampando giustificazioni sempre più fragili. Alla... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Jesi, trucco e sciarpe per nascondere i lividi: mani al collo dal marito, il figlio la salva. A 10 anni ha fermato il papà poliziotto

Leggi anche: Tradita dal marito chiede la separazione e lui la prende per il collo: poliziotto a processo per maltrattamenti in famiglia

Leggi anche: Accoltellata al collo dal marito al termine di una lite in casa: 45enne in gravi condizioni. Fermato l’uomo