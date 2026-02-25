Tradita dal marito chiede la separazione e lui la prende per il collo | poliziotto a processo per maltrattamenti in famiglia

La moglie sarebbe andata al lavoro con i lividi coperti da fondotinta e sciarpe. Accuse rigettate dall'uomo. Solo litigi per gelosia ANCONA – Lei voleva il divorzio, dopo aver scoperto un tradimento. Lui avrebbe reagito picchiandola. Lo ha messo nero su bianco una donna di 42 anni che dopo la denuncia sporta ai carabinieri ha fatto finire a processo il marito, un poliziotto di 51 anni. È accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, tentata violenza sessuale e tentato accesso abusivo a un sistema informatico per aver cercato di entrare nel cellulare della moglie. L'uomo avrebbe usato condotte violente, durate un anno, nei confronti della donna con cui era sposato e ha vissuto in un comune della Vallesina. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche:

"Lei non ha percepito i maltrattamenti". E per i giudici la separazione non è colpa del marito

Picchiata a morte in casa dal marito: femminicidio in provincia di Ancona. Lui è irreperibile, fu arrestato per maltrattamenti un anno fa

Picchiata dall'ex, chiama la polizia dal bus e lo fa arrestare