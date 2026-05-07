Dopo sette anni, un giudice federale ha reso pubblico un messaggio attribuito all'imprenditore morto, scritto come biglietto d'addio. Il documento era rimasto segreto fino a ora e porta la data precedente alla sua morte. La scoperta si inserisce in un procedimento giudiziario legato a vicende che coinvolgono diverse persone e indagini ancora aperte. La pubblicazione ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

Un giudice federale degli Stati Uniti ha pubblicato la versione integrale del presunto biglietto d’addio che Jeffrey Epstein annotò prima di morire in carcere nel 2019. Il messaggio era rimasto secretato per sette anni perché incluso nel fascicolo del procedimento a carico del compagno di cella dell’ex finanziere, Nicholas Tartaglione. All’epoca gli investigatori non ebbero dunque accesso al messaggio, nel quale l’imprenditore condannato per abuso e traffico di minori aveva scritto: “Mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato NULLA. È un privilegio scegliere quando dire addio“. La pubblicazione del biglietto d'addio attribuito a...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Jeffrey Epstein, svelato il biglietto d'addio rimasto segreto per anni: "È ora di andarsene"

EPSTEIN FILES: cosa rivelano DAVVERO i documenti (e perché sono una distrazione di massa)

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Temi più discussi: Jeffrey Epstein, svelato il biglietto d'addio rimasto segreto per anni: È ora di andarsene; Cronaca. New York Times: svelato il biglietto di addio di Epstein rimasto segreto per quasi sette anni; Epstein, spunta il biglietto d'addio prima del suicidio: L'FBI non ha trovato nulla. Il messaggio in un libro del compagno di cella; Epstein, la rivelazione: Scrisse un biglietto prima di suicidarsi.

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