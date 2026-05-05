Dal 22 aprile, Elisabetta Ferretto, una donna di 50 anni originaria di Padova, non ha più dato notizie di sé. Dopo un ritorno negli Stati Uniti, non risponde alle chiamate, non invia messaggi e non si trova traccia sui social media. La sua sparizione ha attirato l’attenzione, considerando il suo passato come una delle accusatrici di Jeffrey Epstein. Le ricerche sono in corso senza risultati finora.

Dal 22 aprile Elisabetta Ferretto, cinquantenne padovana, è sparita. Nessuna telefonata, nessun messaggio, nessuna traccia sui social. Il silenzio, improvviso e totale, ha acceso l’allarme tra i familiari della modella e imprenditrice immobiliare veneta, conosciuta anche per essere stata una delle prime donne italiane a denunciare apertamente gli abusi del finanziere Jeffrey Epstein. La scomparsa. La famiglia, residente in Veneto, ha presentato denuncia alla procura di Rovigo. Il fascicolo è ora seguito anche dal ministero degli Esteri, che si è attivato avviando contatti con le autorità statunitensi. Un passaggio inevitabile, dato che la donna vive e lavora da anni negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Elisabetta Tai, l’italiana svanita nel nulla dopo il ritorno negli Usa: fu tra le accusatrici di Jeffrey Epstein

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