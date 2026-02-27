L'ex presidente Bill Clinton ha dichiarato di non aver visto nulla e di non aver fatto nulla di sbagliato durante la sua testimonianza davanti alla Commissione di Vigilanza sui casi di Jeffrey Epstein. Prima di entrare nella stanza, Clinton ha precisato quanto affermato, sottolineando di non aver avuto coinvolgimenti diretti nelle vicende contestate. La sua presa di parola si è concentrata sulla sue affermazioni di totale estraneità ai fatti.

L'ex presidente Bill Clinton ha precisato, nella sua dichiarazione di apertura prima di comparire a porte chiuse davanti alla Commissione di Vigilanza sui casi di Jeffrey Epstein, di "non aver visto nulla" e di "non aver fatto nulla di sbagliato". "Non avevo idea dei crimini che Epstein stava commettendo", ha dichiarato l'ex presidente americano. Secondo quanto riferisce la Cnn, l'esponente dei democratici sta rispondendo alle domande dei membri della Commissione di vigilanza. La testimonianza arriva un giorno dopo che sua moglie, Hillary Clinton, è comparsa davanti alla stessa commissione. Secondo un'analisi della nota emittente televisiva, Clinton avrebbe viaggiato sull'aereo privato di Epstein circa 16 volte, e sarebbe inoltre stato fotografato con delle donne, tra cui Ghislaine Maxwell, ex fidanzata di Epstein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Epstein, Clinton: "Mai visto nulla, né fatto nulla di sbagliato"

Leggi anche: Caso Epstein, Bill Clinton testimonia al Congresso: “Non ho visto nulla e non so nulla. Le vittime? Meritano di guarire”

Leggi anche: Caso Epstein, Bill Clinton: “Non ho visto nulla. Non avevo idea dei suoi crimini”

UFO Gigante in Corea del Sud: La Rivelazione di Uri Geller

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Hillary Clinton all'attacco: 'Mai incontrato Epstein, interrogate Trump'. Oggi l'audizione di Bill Clinton; Hillary Clinton, l'ultima difesa: Mai visto Epstein, chiedete conto al presidente Trump delle sue frequentazioni; Epstein Files, raffica di dimissioni: da Harvard a Davos; Hillary Clinton: Mai incontrato Epstein, nessuna idea dei suoi crimini.

Caso Epstein, Hillary Clinton: Mai visto, interrogate Trump. Oggi tocca al marito BillLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, Hillary Clinton: Mai visto, interrogate Trump. Oggi tocca al marito Bill ... tg24.sky.it

Bill Clinton: Non avevo idea dei crimini di Epstein, altrimenti non sarei mai salito su quell'aereoNon ho visto nulla e non ho commesso nulla di male ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti a New York sui rapporti avuti con il finanziere ... huffingtonpost.it

Bill Clinton alla Commissione di sorveglianza: «Non sapevo dei crimini commessi da Epstein. Giustizia per le vittime» x.com

#Epstein files, Bill #Clinton: “Non ho fatto nulla di sbagliato” - facebook.com facebook