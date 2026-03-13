Conservatorio Mascagni domenica 15 marzo il primo concerto della rassegna Pietro Nardini

Domenica 15 marzo alle 11 si tiene il primo concerto della XX edizione della rassegna

Prende il via domenica 15 marzo alle 11 nell'Auditorium "Cesare Chiti" del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno la XX edizione della Rassegna "Pietro Nardini – I concerti della domenica", promossa dal Conservatorio insieme all'Associazione Amici per il Mascagni. Il concerto inaugurale, come tutti gli appuntamenti della rassegna, è a ingresso libero. Ad aprire il concerto saranno alcuni ensemble del Conservatorio Mascagni, impegnati in un programma dedicato alla musica del Settecento con pagine di Giuseppe Cambini, Pietro Nardini e Carlo Antonio Campioni. Protagonisti saranno i flautisti Fabio Lucchesi,... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

