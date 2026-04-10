Conservatorio Mascagni domenica 12 aprile il quarto concerto della rassegna Pietro Nardini
Un dialogo tra epoche, linguaggi e scuole musicali attraverserà il quarto appuntamento della Rassegna "Pietro Nardini – i concerti della domenica", in programma domenica 12 aprile alle 11 nell'Auditorium "Cesare Chiti" del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno.Protagonista. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Conservatorio Mascagni, domenica 15 marzo il primo concerto della rassegna "Pietro Nardini"Prende il via domenica 15 marzo alle 11 nell'Auditorium "Cesare Chiti" del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno la XX...
Temi più discussi: I Mascagni saxophone ensemble in concerto al Museo del Saxofono; Mascagni e Cherubini insieme per il quarto concerto della Rassegna Nardini; Fiumicino, il sax protagonista: al Museo del Saxofono il concerto del Mascagni Ensemble; Mascagni Saxophone Ensemble al Museo del Sax il 12 aprile.
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I Mascagni saxophone ensemble in concerto al Museo del SaxofonoDomenica 12 aprile 2026 alle 17:00 il Museo del Saxofono (via dei Molini) di Fiumicino ospiterà il concerto dei Mascagni Saxophone Ensemble, da giovani talenti del Conservatorio Pietro Mascagni di ... romatoday.it
| | ° Il Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno promuove la masterclass di flauto a cura del M° Walter Menichini. La masterclass si terrà Martedì 12 maggio con orario 9–17 nell’aul - facebook.com facebook