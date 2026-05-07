A Aliano prende il via una competizione dedicata ai giovani talenti jazz della Basilicata. L’evento prevede una selezione condotta da Gigi Esposito, che spiega come si svolge il processo di scelta dei partecipanti. I vincitori del contest riceveranno premi specifici, anche se i dettagli sugli importi o le tipologie non sono stati ancora comunicati. L’iniziativa mira a promuovere la scena musicale locale e a scoprire nuovi artisti.

? Cosa scoprirai Come funziona la selezione descritta da Gigi Esposito?. Quali sono i premi previsti per i vincitori del contest?. Perché il borgo di Aliano è stato scelto come palcoscenico?. Come possono i giovani musicisti entrare nel circuito professionale italiano?.? In Breve Scadenza invio brani via email entro il 4 giugno prossimo.. Gigi Esposito presenta dettagli tecnici e premi su Basilicata in Podcast.. Evento mira a valorizzare borghi lucani tramite l'Onyx Jazz Club di Matera.. Finalisti si esibiranno nel centro storico di Aliano il 29 luglio.. Entro il 4 giugno prossimo gli aspiranti musicisti possono inviare i propri brani all’indirizzo email onyxjazzcontest@gmail.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jazz in Basilicata: al via la sfida per i nuovi talenti ad Aliano

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