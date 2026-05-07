Durante il Grande Fratello 2024, Javier Martinez, pallavolista argentino, e Helena Prestes, modella brasiliana, sono diventati una coppia molto seguita dal pubblico. I due si erano conosciuti nella casa e avevano sviluppato un legame che ha attirato l’attenzione degli spettatori. Recentemente, Javier ha condiviso un retroscena molto dolce su Helena durante una diretta, attirando l’attenzione dei fan.

Javier Martinez e Helena Prestes sono stati grandi protagonisti del Grande Fratello 2024. In quel contesto televisivo, il pallavolista argentino e la modella brasiliana si erano conosciuti e innamorati, tanto da formare una delle coppie più amate dal pubblico. Nel corso delle ultime ore, gli Helevier - così si fanno chiamare in rete - hanno fatto una diretta su Tiktok dov'erano presenti oltre 5 mila utenti. In questa circostanza, Helena Prestes e Javier Martinez sono apparsi radiosi e innamorati anche se distanti. La modella si trova a New York per fare alcuni casting in collaborazione con la sua agenzia di moda mentre il compagno è rimasto a Lecco, dove può contare sull'aiuto di Mattia Fumagalli per ambientarsi al meglio nella sua nuova realtà.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez, dolcissimo retroscena su Helena Prestes: le parole in diretta

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