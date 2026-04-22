Helena Prestes e Javier Martinez, noti per aver partecipato al Grande Fratello, sono recentemente tornati a Terni e hanno condiviso alcune parole sul loro addio alla città. Le loro dichiarazioni sono state riportate dai media locali, attirando l’attenzione dei residenti e dei fan. La coppia, molto seguita nel mondo dello spettacolo, ha trascorso alcuni momenti nel centro storico e si è lasciata andare a commenti sulla fine di questa fase della loro vita a Terni.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano grazie alla partecipazione al Grande fratello. Tra pochi giorni gli Helevier inizieranno un nuovo capitolo della loro vita. In particolare, la modella brasiliana ed il pallavolista argentino si trasferiranno in pianta stabile a Lecco dopo aver abitato per un breve periodo a Terni, dove lui ha giocato con la squadra locale di pallavolo. In queste ore, Helena Prestes e Javier Martinez hanno sorpreso i fans con una diretta social dove sono apparsi un po' nostalgici di dover lasciare la cittadina umbra che li ha ospitati. La coppia ha quindi dichiarato in coro: "Il ricordo più bello della casa di Terni: il Natale, con le luci, l'albero, il camino, bello tutto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez, addio nostalgico a Terni: le parole

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