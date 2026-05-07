Jasmine Paolini in lacrime il pianto della campionessa azzurra

Durante il suo primo match agli Internazionali d’Italia, Jasmine Paolini ha vinto una partita lunga e impegnativa contro Leolia Jeanjean, con i punteggi di 6-7, 6-2 e 6-4. La giocatrice italiana si è mostrata molto emozionata al termine dell'incontro, lasciando trasparire la tensione accumulata durante la sfida. La partita si è conclusa con Paolini visibilmente commossa, mentre il pubblico ha assistito a uno spettacolo di resistenza e determinazione.

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Vittoria sofferta ma pesantissima per Jasmine Paolini all’esordio agli Internazionali d’Italia, dove la campionessa in carica ha dovuto affrontare una vera maratona sportiva prima di avere la meglio su Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-7 6-2 6-4. Un match tutt’altro che lineare, durato quasi tre ore, che ha confermato le difficoltà di questo avvio di stagione per l’azzurra. Paolini ha alternato momenti di grande qualità a passaggi a vuoto evidenti, rischiando più volte di compromettere una partita che sembrava alla sua portata. Il primo set è stato il più emblematico della sua altalena emotiva. L’italiana si è portata avanti in tre occasioni con il break, arrivando anche a servire per il parziale, ma senza riuscire a chiudere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Jasmine Paolini in lacrime, il pianto della campionessa azzurra JASMINE PAOLINI IN LACRIME: IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE DELLA STAGIONE #tennis #jasminepaolini Notizie correlate Jasmine Paolini e le lacrime a Stoccarda: periodo complicato per l’azzurra e gestione del team in discussioneLa stagione 2026 di Jasmine Paolini si sta delineando, fin qui, come un percorso irregolare, segnato più da ombre che da reali segnali di continuità. Leggi anche: Jasmine Paolini, lacrime in campo: il drammatico crollo psicologico Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Per Paolini Roma è una trappola, Jasmine in tabellone con Andreeva, Gauff e Sabalenka: Ma io non lo guardo; Asta delle Stelle sportive: scendono in campo Valentino Rossi, Jasmine Paolini e Bebe Vio; Paolini diretta WTA Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund live; Internazionali d’Italia 2026, favoriti: Sinner senza rivali?. Jasmine Paolini in lacrime a Roma dopo la vittoria: la sua confessioneLa vittoria contro la francese Leolia Jeanjean, più complicata del previsto, ha giocato un brutto scherzo a Jasmine Paolini, che si è aperta a fine partita. sportal.it Internazionali, Paolini gesto liberatorio e lacrime dopo la rimonta su Jeanjean: anche Errani scoppia a piangerePaoini batte in rimonta Jeanjean all'esordio agli Internazionali d'Italia e poi sfoga la propria frustrazione con un gesto e un pianto liberatorio, condiviso anche da Errani ... sport.virgilio.it BRAVE RAGAZZEEEEE Jasmine Paolini, con un po' di fatica, supera la francese Léolia Jeanjean e accede al terzo turno degli Internazionali d'Italia Favola Noemi Basiletti: la classe 2006, completa l'opera e vince - da qualificata - il suo primo incontro a liv - facebook.com facebook Jasmine #Paolini soffre, lotta e piega #Jeanjean in rimonta. Poi piange in campo x.com