Jasmine Paolini torna a sorridere! Battuta in rimonta Laura Siegemund all’esordio a Madrid

Jasmine Paolini ha iniziato con una vittoria il suo torneo a Madrid, superando Laura Siegemund in tre set dopo aver perso il primo. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4, segnando il ritorno al successo per la tennista toscana nel torneo WTA 1000. La sfida ha avuto un andamento alternato, con la giocatrice italiana che ha reagito al primo set e ha conquistato la vittoria nel terzo.

Finalmente ritorna il sorriso sul volto di Jasmine Paolini. In una partita dalle due facce, la toscana batte per 3-6 6-2 6-4 la tedesca Laura Siegemund e riesce a fare il suo buon esordio al WTA 1000 di Madrid. Questa sera si conoscerà il nome della sua avversaria, una tra l’americana Hailey Baptiste e la spagnola Kaitlin Quevedo. Intanto, però, l’importante è aver ricominciato a trovare fiducia, e traendo forza da una situazione non semplice a fine primo set. Le cose non partono esattamente nel migliore dei modi per Paolini, che subisce immediatamente il break dopo un game chiuso ai vantaggi, con due palle dell’1-0 mancate e Siegemund che risponde particolarmente bene.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini torna a sorridere! Battuta in rimonta Laura Siegemund all’esordio a Madrid Notizie correlate Pronostico e quote Laura Siegemund – Jasmine Paolini, WTA Madrid 23-04-2026Il match Laura Siegemund e Jasmine Paolini è programmato come terzo incontro sul campo numero 4 dunque dovrebbe giocarsi intorno alle 14:30. LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6, 6-2, 6-4 Gioco, partita ed incontro Paolini: servizio e dritto per l’italiana che chiude il match e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ranking WTA: Paolini scende al 9° posto, Sabalenka al comando; Jasmine Paolini in lacrime a Stoccarda: periodo complicato per l’azzurra; Paolini in lacrime durante il match con Sonmez. VIDEO; Paolini: Le lacrime? A volte le emozioni prendono il sopravvento. A Madrid con un’altra energia. Jasmine Paolini, reazione da campionessa dopo un inizio da incuboLa miglior Azzurra nel ranking è tornata al successo a Madrid dopo la delusione di Stoccarda: battuta in tre set la tedesca Siegemund. sportal.it Paolini, che reazione a Madrid! Jasmine rimonta Siegemund e ritrova il sorriso dopo le lacrime di StoccardaDopo le lacrime di Stoccarda arriva la reazione di Paolini a Madrid, dove dopo un pessimo primo set ribalta la sfida contro Siegemund e approda al terzo turno ... sport.virgilio.it PAOLINI: ESORDIO DI CARATTERE A MADRID! Non era facile. Al suo debutto sulla terra di Madrid, la nostra Jas soffre, lotta e ribalta la Siegemund con una reazione da vera leonessa: 3-6, 6-2, 6-4. Una bella vittoria, il segnale che Jasmine ha rese - facebook.com facebook IN RIMONTA JASMINE! Dopo un primo set da cancellare, Jasmine Paolini cambia completamente registro e supera la tedesca Laura Siegemund per 3-6 6-2 6-4 L'azzurra approda al terzo turno, dove troverà Hailey Baptiste o Kaitlin Quevedo x.com