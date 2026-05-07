Jannik Sinner | Sto bene dopo tre giorni liberi Nessuno ha le qualità di Alcaraz cambia poco essere n1 o n2

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner tornerà in campo agli Internazionali d’Italia nel secondo turno previsto per sabato 9 maggio. Affronterà chi uscirà vincitore dal match tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen. Dopo tre giorni di riposo, il tennista italiano ha dichiarato di sentirsi bene e ha espresso che, a suo avviso, nessuno possiede le qualità di Alcaraz, aggiungendo che per lui non cambia molto essere numero uno o due del mondo.

Jannik Sinner farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia nella giornata di sabato 9 maggio, quando scenderà in campo per disputare il match di secondo turno contro il vincente del confronto tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen. Il numero 1 del mondo partirà con tutti i favori del pronostico sulla terra rossa di Roma e punterà a proseguire la propria striscia di vittorie, che lo ha portato a conquistare quattro Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid). In avvicinamento al debutto nella Capitale, Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa: “ È bellissimo tornare a Roma, soprattutto dopo l’anno scorso, quando sono rientrato dopo essere stato fuori tanto tempo, sentire l’affetto delle persone è stato fantastico.🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner: “Sto bene dopo tre giorni liberi. Nessuno ha le qualità di Alcaraz, cambia poco essere n.1 o n.2”

Jannik Sinner commenta il Forfait di Alcaraz dal Roland Garros

Video Jannik Sinner commenta il Forfait di Alcaraz dal Roland Garros ?

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