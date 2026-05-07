Jannik Sinner | Sto bene dopo tre giorni liberi Nessuno ha le qualità di Alcaraz cambia poco essere n1 o n2

Jannik Sinner tornerà in campo agli Internazionali d’Italia nel secondo turno previsto per sabato 9 maggio. Affronterà chi uscirà vincitore dal match tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen. Dopo tre giorni di riposo, il tennista italiano ha dichiarato di sentirsi bene e ha espresso che, a suo avviso, nessuno possiede le qualità di Alcaraz, aggiungendo che per lui non cambia molto essere numero uno o due del mondo.

Jannik Sinner farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia nella giornata di sabato 9 maggio, quando scenderà in campo per disputare il match di secondo turno contro il vincente del confronto tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen. Il numero 1 del mondo partirà con tutti i favori del pronostico sulla terra rossa di Roma e punterà a proseguire la propria striscia di vittorie, che lo ha portato a conquistare quattro Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid). In avvicinamento al debutto nella Capitale, Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa: “ È bellissimo tornare a Roma, soprattutto dopo l’anno scorso, quando sono rientrato dopo essere stato fuori tanto tempo, sentire l’affetto delle persone è stato fantastico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Sto bene dopo tre giorni liberi. Nessuno ha le qualità di Alcaraz, cambia poco essere n.1 o n.2”

Jannik Sinner commenta il Forfait di Alcaraz dal Roland Garros

Notizie correlate

Lo sa fare anche Sinner! Replica il colpo impossibile di Alcaraz tre giorni dopoUn lob di rovescio al volo per beffare l'avversario chiamato a rete con una smorzata: serve una sensibilità pazzesca per eseguire una giocata del...

Jannik Sinner spicca nella classifica della qualità dei colpi dell’ATP: l’azzurro meglio di AlcarazDopo i primi due mesi e mezzo della stagione 2026, le rilevazioni di Tennis Insights — sviluppate in collaborazione con TennisViz — offrono una...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Jannik Sinner vince a Madrid: Sarò a Roma? Sto bene, ma è un tour de force… Non gioco per i record; Jannik, appuntamento al Foro: Sto bene, Roma è speciale; Sinner ammicca agli Internazionali: Non c'è ragione per non giocare a Roma; Sinner e gli Internazionali, Jannik risolve il 'rebus Roma': l'annuncio.

Jannik Sinner spiega: A volte è impossibile stare dietro a Carlos AlcarazDal nostro inviato - Per uno strano scherzo del destino, l'ultimo Masters 1000 che manca alla collezione di Jannik Sinner è quello di Roma. Al Foro Italico, di fronte al pubblico di casa, l'altoatesin ... tennisworlditalia.com

Sinner day al Foro Italico: «Per noi italiani è un posto speciale, ho riposato e mi sento bene. Ora c'è Roma, poi penserò a Parigi. Boicottaggio? Siamo stati zitti per ...E' il Sinner day. Jannik è arrivato al Foro Italico in vista del debutto di sabato agli Internazionali Bnl d'Italia. L'azzurro ha svolto il media day con la stampa e ... ilmattino.it

#Tennis Jannik #Sinner farà il suo primo allenamento al Foro Italico in vista dell'esordio di sabato agli Internazionali d'Italia #IBI26. Il n. 1 si allenerà sul Campo 14 alle ore 17.00. Intanto, Matteo Berrettini si arrende in 2 set all'australiano Popyrin (parziale, 6-2 - facebook.com facebook

#Tennis Jannik #Sinner farà il suo primo allenamento al Foro Italico in vista dell'esordio di sabato agli Internazionali d'Italia #IBI26. Il n. 1 si allenerà sul Campo 14 alle ore 17.00. Intanto, Matteo Berrettini si arrende in 2 set all'australiano Popyrin (parziale, 6- x.com