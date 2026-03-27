Sinner-Zverev tra Jannik e il Sunshine Double c' è solo il tedesco | il pronostico

Nel torneo di tennis, il match tra Sinner e Zverev si è concluso con la vittoria del tedesco. Sinner ha affrontato nei quarti l’americano Tiafoe, senza problemi, e ora si prepara a sfidare Zverev. Tra i due, il tedesco sembra essere l’unico in corsa per il Sunshine Double, mentre l’italiano si ferma nei quarti.

Nessun problema per il tennista azzurro nei quarti con l'americano Tiafoe: adesso ecco il confronto con Sasha contro cui ha vinto gli ultimi sei match Jannik sembra inarrestabile: travolto Tiafoe nei quarti di finale del Master 1000 di Miami, il tennista altoatesino punta alla finale ma per conquistarla dovrà superare Zverev, numero tre del mondo con cui vanta un parziale di 6-0 negli ultimi match. E allora scopriamo pronostico e quote di Sinner-Zverev, sfida in programma nella notte tra venerdì 27 marzo e sabato 28 alle ore 00.00. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! La condizione psicofisica di Sinner è talmente elevata che il match dei quarti contro l'americano Tiafoe è diventato una formalità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Zverev, tra Jannik e il Sunshine Double c'è solo il tedesco: il pronostico Articoli correlati Sinner-Tiafoe, Jannik si gioca semifinale e Sunshine Double: il pronosticoCi è voluto il massimo rendimento nei momenti decisivi per battere il giovane americano Michelsen agli ottavi: ora il numero 20 del mondo per... Sinner-Dzumhur, per Jannik inizia la corsa per il Sunshine Double: il pronosticoDopo il successo di Indians Wells, l'azzurro torna in campo e debutta a Miami contro il bosniaco: un confronto inedito a livello di tornei Atp Jannik... Una raccolta di contenuti su Sinner Zverev tra Jannik e il Sunshine... Temi più discussi: Sinner-Zverev vale la finalissima a Miami: quando e dove vederla; Masters 1000 Miami, Sinner affronterà Zverev in semifinale nella notte; Miami, ecco quando torna in campo Sinner per la semifinale contro Zverev; Zverev ci crede: Per battere Sinner servirà il match perfetto: sono pronto!. Sinner-Tiafoe 6-2 6-2: Jannik in semifinale a Miami affronterà Zverev o CerundoloIl sesto gioco inizia con un punto di Tiafoe, che non si illude nemmeno, perché Sinner vince tre punti in fila prima di commettere un doppio fallo. Giusto un punto in omaggio prima di chiudere il game ... fanpage.it Zverev, ancora tu! A Miami spazza via Cerundolo e si regala un'altra semifinale contro SinnerCome a Indian Wells, anche in Florida il tedesco proverà a impedire l'accesso in finale a Jannik ... msn.com Sascha Zverev prepara la semifinale di Miami contro Jannik Sinner - facebook.com facebook Sinner travolge Tiafoe a Miami e vola in semifinale: ora Zverev, Sunshine Double nel mirino x.com