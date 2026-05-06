Il 6 maggio 2026, nella sua abitazione in Florida, è deceduto Ted Turner, noto come il creatore della CNN, la rete televisiva via cavo dedicata alle notizie. Turner è anche stato marito di Jane Fonda. La notizia della sua morte è stata confermata dalle fonti vicine alla famiglia. La sua carriera ha rivoluzionato il modo di seguire le notizie in televisione, portando un nuovo modello nel settore dei media.

Il fondatore della tv via cavo dedicata completamente alle notizie ha perso la vita il 6 maggio 2026 nella sua casa in Florida. Ted Turner, uno degli imprenditori che ha contribuito in modo significativo a delineare il mondo dei mezzi di comunicazione del 20esimo secolo, è morto all'età di 87 anni il 6 maggio 2026 nella sua casa di Tallahassee, in Florida. L'ideatore della tv via cavo CNN, completamente dedicata alle notizie, dal 2018 soffriva della demenza a corpi di Lewy. L'addio all'imprenditore La famiglia, nel comunicato in cui si annuncia la triste notizia del decesso, ha svelato che Ted Turner soffriva della malattia neurodegenerativa progressiva, una delle forme di demenza più comuni dopo l'Alzheimer e il Parkinson.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ted Turner, ideatore della CNN ed ex marito di Jane Fonda, è morto

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