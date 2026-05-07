Un uomo è morto annegato a San Polo, a Venezia, in circostanze legate a una rissa che si è conclusa con coltellate. La vittima, identificata come Jamel Mallat, avrebbe un collegamento con un episodio violento avvenuto in un’altra zona della città, coinvolgendo due famiglie e suscitando ipotesi di una faida tra gruppi. Durante un episodio di tensione, sono state rivolte minacce in modo diretto e intimidatorio.

VENEZIA - «Vi stiamo addosso, vi prenderemo tutti. Tuo cugino e tuo fratello faranno la stessa fine dei due di San Barnaba». Il messaggio vocale è partito da Venezia, è arrivato in Tunisia, poi è tornato in laguna, rimbalzando tra un telefono e l'altro, l'intimidazione che diventava un'allerta. Nei giorni scorsi, subito prima della morte di Jamel Mallat, amici e famigliari del 22enne annegato a San Polo se lo passavano tra loro con un brivido, consapevoli di quanto quelle minacce fossero concrete. Il primo destinatario di quell'audio era proprio il fratello di Mallat, che vive ancora nel suo Paese natale ma che è in contatto costante con i parenti in Italia.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Jamel Mallat morto annegato a San Polo, il legame con la rissa finita a coltellate e l'ipotesi della faida tra famiglie

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