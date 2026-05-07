Il corpo di un giovane di 22 anni è stato rinvenuto nel canale che si affaccia sulla corte Amaltea, a Venezia. Poco prima del ritrovamento, il ragazzo aveva effettuato alcune telefonate durante le quali aveva riferito di essere inseguito e di sapere che qualcuno conosceva il suo indirizzo di casa. Le autorità stanno indagando sulle circostanze della tragedia, senza ancora aver fornito dettagli ufficiali sulle cause o sui soggetti coinvolti.

VENEZIA - Jamel Mallat. È questo il nome del 22enne tunisino il cui corpo è stato ritrovato martedì mattina dai vigili del fuoco nel canale che costeggia la corte Amaltea, nel sestiere di San Polo. A raccontare gli ultimi istanti di vita del giovane sono state le videocamere di sorveglianza installate all’esterno del palazzo del comando regionale della guardia di finanza, in calle del Scaleter, le quali puntano proprio sul Rio de San Polo. Mallat sarebbe stato immortalato mentre, da solo e barcollante, attraversava corte Amaltea e si dirigeva in direzione della riva. Non è chiaro se il suo equilibrio fosse precario perché ubriaco, sotto l’effetto di sostanze o per qualche altra ragione: il medico legale sul suo corpo, però, non ha rinvenuto segni di violenza riconducibili a degli spintoni o ad un litigio avvenuto poco prima.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Jamel Mallat annegato a San Polo, le telefonate inquietanti del 22enne poco prima della tragedia: «Mi cercano, sanno dove vivo»

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