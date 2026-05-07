Jamel Mallat il giovane morto annegato a San Polo ha un nome

Un giovane è morto annegato a San Polo. Era un ragazzo di origine straniera che, sebbene non fosse arrivato da molto tempo a Venezia, aveva già incontrato alcune persone del luogo e altri connazionali. I rapporti con alcuni coetanei veneziani a volte erano stati tesi. La vittima si chiamava Jamel Mallat. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

Forse non era arrivato a Venezia da molto tempo, ma qualche traccia di sé l'aveva già lasciata: frequentava dei connazionali e anche coetanei veneziani e talvolta i rapporti erano burrascosi. Jamel Mallat, cittadino tunisino nato nel 2004, è il giovane che è morto annegato in Rio de San Polo, di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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