Venezia cade in canale e muore annegato | inutili i soccorsi indagini su quanto accaduto a San Polo

Un giovane di 25 anni di origine nordafricana è morto annegato in un canale nel sestiere di San Polo a Venezia. La tragedia è avvenuta all’alba di martedì 5 maggio, quando sono state sentite delle urla prima che il corpo fosse recuperato senza vita. I soccorsi giunti sul posto sono stati inutili. Sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Le grida all’alba e la caduta nel canale: tragedia nel cuore di Venezia. È stato recuperato senza vita nelle prime ore della mattinata di martedì 5 maggio il corpo di un giovane nordafricano di 25 anni, annegato in un canale nel sestiere di San Polo, a Venezia. La tragedia si è consumata attorno alle 5.30, davanti alla caserma della Guardia di Finanza, in una zona centrale ma a quell’ora ancora poco frequentata. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe finito in acqua per cause ancora da chiarire, iniziando a gridare nel tentativo di attirare l’attenzione. Le urla sono state udite da alcuni presenti, che hanno subito cercato di prestare soccorso.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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