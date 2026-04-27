Ansia a scuola | ragazzi delle medie che non sanno gestire un compito elementare di autonomia A scuola si va per studiare l’ascolto e i punti di riferimento si cercano prima in famiglia Dibattito sui social

Negli ultimi giorni si è acceso un dibattito sui social riguardo alla crisi emotiva tra i giovani, con particolare attenzione ai ragazzi delle medie che manifestano difficoltà nell’affrontare compiti di base. Le ricerche di Jean Twenge e i report dell’American Psychological Association hanno portato alla luce problemi legati alla gestione dell’ansia, alla presenza di cellulari e alle regole scolastiche. Si discute anche del ruolo della famiglia nel fornire punti di riferimento prima di arrivare a scuola.

Nel dibattito nato attorno all’articolo sulla crisi emotiva dei giovani, il dato richiamato dalle ricerche di Jean Twenge e dai report dell’American Psychological Association ha acceso una discussione molto concreta: scuola, famiglia, cellulari, ansia, regole, autonomia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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