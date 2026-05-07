Jago a Taormina | successo travolgente la mostra resta fino al 2026

A Taormina, la mostra di Jago sta attirando numerosi visitatori e rimarrà aperta fino al 2026. Tra le opere esposte, ci sono sculture che dialogano con le pietre del Teatro Greco e un David in bronzo che ha viaggiato sulla nave Amerigo Vespucci. La presenza di queste installazioni ha suscitato grande interesse tra il pubblico e gli appassionati d’arte.

? Cosa scoprirai Come dialogano le sculture di Jago con le pietre del Teatro Greco?. Perché il David in bronzo ha viaggiato sulla nave Amerigo Vespucci?. Cosa simboleggiano le mani scolpite nel marmo statuario di Jago?. Come influisce il successo della mostra sul turismo di Taormina?.? In Breve Mostra prorogata al 30 giugno 2026 per l'alto afflusso di visitatori a Taormina.. Scultura David in bronzo alta 181 centimetri reinterpretata dal mito classico.. Opere in marmo Impronta Animale e Memoria risalgono rispettivamente al 2012 e 2015.. Dialogo artistico tra sculture contemporanee e le tribune del Teatro Antico.. La mostra Gesti Scolpiti di Jago al Teatro Antico di Taormina resterà aperta al pubblico fino al 30 giugno 2026 dopo l’eccezionale risposta dei visitatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jago a Taormina: successo travolgente, la mostra resta fino al 2026 Notizie correlate Colleferro. Grandissimo successo per la Mostra “Our Colors” inaugurata a Palazzo Morandi Sabato 4 e aperta fino al 19 Aprile«Questo – ha aggiunto – è motivo di grande soddisfazione, è una soddisfazione quando ospitiamo qualche artista che viene da fuori, è una... Grande successo per “Gesti Scolpiti”: proroga mostra fino a giugnoGrande successo per la mostra “Gesti Scolpiti” dello scultore Jago, allestita presso il Parco Archeologico di Naxos Taormina, che viene prorogata... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: JAGO | La mostra Gesti Scolpiti al Teatro Antico di Taormina sarà aperta al pubblico anche nel weekend di Pasqua | Fino al 3 maggio 2026; JAGO | La mostra GESTI SCOLPITI di JAGO visitabile fino al 30 Giugno 2026 | Teatro Antico di Taormina; Teatro Antico di Taormina, la mostra Gesti scolpiti di Jago visitabile fino al 30/6; Messina il 1° maggio 2026: mare, Nebrodi e festival. Taormina, prorogata fino al 30 giugno la mostra Gesti Scolpiti di JagoA fronte del grande successo di pubblico già registrato e alla luce dell’interesse, della curiosità e della partecipazione che ha suscitato sin dalla sua apertura, la mostra Gesti Scolpiti di […] ... blogsicilia.it Saluti dal dolce Jago e il suo papà tra gite in montagna e coccole a casa…. Questa sì che è vita - facebook.com facebook