Colleferro Grandissimo successo per la Mostra Our Colors inaugurata a Palazzo Morandi Sabato 4 e aperta fino al 19 Aprile

A Colleferro si è aperta sabato 4 aprile la mostra “Our Colours” presso Palazzo Morandi, visitabile fino al 19 aprile. L’evento ha attirato un gran numero di visitatori, con l’afflusso che ha superato le aspettative. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di numerosi cittadini e appassionati d’arte, desiderosi di ammirare le opere esposte. La mostra si inserisce nel calendario culturale della città, offrendo un’occasione per scoprire nuovi talenti e stili artistici.

«Questo – ha aggiunto – è motivo di grande soddisfazione, è una soddisfazione quando ospitiamo qualche artista che viene da fuori, è una soddisfazione quando un artista che viene da fuori ci chiede gli spazi, ma è una soddisfazione ancora più grande quando gli artisti di questa città, che noi non credevamo essere così numerosi, e che probabilmente per tanti anni hanno voluto o dovuto sopire la loro vena non avendo spazi adeguati, ma ad un certo punto sono sbocciati occupando tutti gli spazi. Attraverso l’esperienza positiva della Via dell’Arte che Bianca (Coggi-ndr) ha coordinato, è oggi una realtà consolidata che ha portato alla presenza di... 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Grandissimo successo per la Mostra “Our Colors” inaugurata a Palazzo Morandi Sabato 4 e aperta fino al 19 Aprile Colleferro. Inaugurata con grande successo a Palazzo Morandi la mostra “Cocco BiIl contro la guerra”Erano presenti all’evento il Sindaco Pierluigi Sanna, il Vicesindaco Giulio Calamita, il referente di Gruppo Emergency Colleferro e di Associazione... Colleferro. Inaugurata a Palazzo Morandi con grande successo la mostra “Cocco BiIl contro la guerra”Cronache Cittadine COLLEFERRO – È stata inaugurata Sabato 7 Marzo a Palazzo Morandi di Colleferro la mostra “Cocco BiIl contro la guerra”, L'articolo...