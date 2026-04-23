Grande successo per Gesti Scolpiti | proroga mostra fino a giugno

La mostra “Gesti Scolpiti” dello scultore Jago, allestita presso il Parco Archeologico di Naxos Taormina, è stata prorogata fino al 30 giugno 2026. La esposizione, che presenta le opere dell’artista, era stata inaugurata alcuni mesi fa e ha riscosso un notevole riscontro tra i visitatori. La decisione di prolungare l’esposizione è stata annunciata dalle autorità competenti.

Grande successo per la mostra “Gesti Scolpiti” dello scultore Jago, allestita presso il Parco Archeologico di Naxos Taormina, che viene prorogata fino al 30 giugno 2026.Organizzata da Aditus e Civita Sicilia in collaborazione con BAM, l’esposizione ha riscosso un interesse straordinario già dalle.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Grande successo per la mostra su Gianni Versace, arriva la proroga: superati i 47 mila visitatori Abbonamento Muvt a 20 euro per i bus Amtab: c'è proroga fino al 30 giugnoSarà prorogata al 30 giugno la scadenza per accedere agli incentivi Muvt365, che consentono di acquistare abbonamenti a 20 euro per viaggiare sui... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Grande successo per Gesti Scolpiti: proroga mostra fino a giugno; Parco Archeologico di Naxos Taormina, prorogata al 30/6 mostra Gesti Scolpiti. 'Gesti scolpiti', Jago al Parco archeologico di TaorminaIl Parco Archeologico di Naxos Taormina presenta 'Gesti scolpiti', mostra personale di Jago, tra i più affermati scultori italiani contemporanei, che inaugurerà mercoledì 3 settembre alle 19 presso il ... ansa.it Jago. Gesti scolpiti, TaorminaFino al 3 maggio 2026, Teatro Antico di Taormina. Da vedere perché la mostra trasforma uno dei luoghi più iconici della Sicilia in un palcoscenico per la scultura contemporanea Nel Teatro Antico di ... lanazione.it Ci sono momenti che restano scolpiti non per i grandi trofei, ma per i gesti piccoli e profondamente umani. Oscar non era solo il re del basket mondiale; era quel gigante dal sorriso contagioso che guidava una Y10 tra le strade di San Leucio, fermandosi alla la - facebook.com facebook