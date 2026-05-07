A Ivrea, nella zona di Cascina Forneris, il numero di residenti è circa la metà di quanto stimato in precedenza. Le stime ufficiali sulla popolazione si sono rivelate incoerenti con i dati attuali. La pianificazione urbanistica del 1975 sembra aver contribuito alla segregazione che si osserva oggi nella zona. Questi elementi sollevano nuove domande sull’accuratezza delle rilevazioni demografiche e sugli effetti a lungo termine delle scelte urbanistiche.

? Cosa scoprirai Perché le stime ufficiali sulla popolazione erano così sbagliate?. Come ha influito la pianificazione del 1975 sulla segregazione attuale?. Chi sono i soggetti che stanno guidando il nuovo modello Ma.REA?. Cosa cambierà concretamente per le famiglie dopo la nuova mappatura?.? In Breve Mappatura Ma.REA condotta da cooperativa San Donato e Associazione 21 Luglio.. Segregazione etnica avviata nel 1975 tramite modello campi nomadi.. L'assessora Gabriella Colosso e il presidente Carlo Stasolla coordinano il piano.. Molte famiglie risultavano ancora iscritte all'anagrafe nonostante l'allontanamento dalla zona.. A Ivrea, la mappatura sociale condotta nella macroarea di strada Cascina Forneris rivela che i residenti sono poco più di quaranta, un dato che ribalta le stime precedenti di circa ottanta persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ivrea, Cascina Forneris: i residenti sono la metà del previsto

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