Una bambina è stata trovata in una cascina di Ivrea insieme a un uomo che sostiene di essere il suo padre. Tuttavia, i risultati delle analisi genetiche hanno escluso questa possibilità. La piccola, nata a Tbilisi il 20 giugno 2023, ha ora due anni e mezzo e si trova in un contesto di particolare attenzione.

È nata il 20 giugno 2023 a Tbilisi, capitale della Georgia, e oggi ha due anni e mezzo. La piccola è stata rintracciata dai carabinieri in una cascina di Ivrea, in provincia di Torino, insieme a un uomo di 55 anni che si è presentato come suo padre. Il test del Dna, però, ha escluso qualsiasi legame biologico: l’uomo non è il padre della bambina. Da qui il sospetto degli inquirenti che la minore possa essere stata oggetto di una compravendita internazionale. Secondo quanto ricostruito, la madre avrebbe partorito in Georgia e subito dopo avrebbe depositato in ambasciata un documento con cui dichiarava di non voler riconoscere la figlia. La Procura di Ivrea ha chiuso l’inchiesta nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bimba trovata con un uomo in una cascina a Ivrea: dice di essere il padre ma viene smentito dal dna

Bimba va in ospedale con la madre e scopre di essere incinta: il padre arrestato per averla violentataA Brescia un uomo è stato arrestato perché accusato di aver violentato la figlia minorenne, che a seguito delle violenze è rimasta incinta.

Bimba di 10 mesi di Rieti morta dopo essere stata soffocata dal padre mentre dormivano nello stesso lettoUna bambina di appena 10 mesi è morta dopo essere stata ricoverata in condizioni gravissime e stato di ipossia al Policlinico Gemelli di Roma.

Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, cosa è successo: i lividi, l'emorragia e i soccorsi chiamati con sei ore di ritardo. Una vicina: La mamma la picchiava ogni giorno; Bimba di 2 anni morta a Bordighera, impronta di scarpa parziale trovata sul corpo: cosa è emerso dall'autopsia; Bambina di 2 anni trovata in una cascina con un uomo: Sono il papà. Ma non è così; Doppia tragedia nel Reatino, morte bimbe di 10 mesi e 2 anni.

Bimba di 2 anni morta a Bordighera, impronta di scarpa parziale trovata sul corpo: cosa è emerso dall'autopsiaL'autopsia sul corpo della bimba di 2 anni morta a Bordighera (Imperia) ha rilevato l'impronta di una scarpa. L'ipotesi dei pm e la difesa della madre ... virgilio.it

Bordighera, sul corpo della bimba morta un'impronta di scarpaLa piccola, due anni, era stata trovata senza vita nella casa dove viveva con la madre, in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale. corriere.it

Se Beatrice, la bimba di due anni trovata senza vita in casa il 9 febbraio, fosse stata subito trasportata al Pronto soccorso pediatrico di Imperia, qualora fosse realmente caduta dalle scale, come sostiene fin dall’inizio la madre Manuela Aiello - in carcere con l’ - facebook.com facebook

Trovata morta in casa: segni di violenza sul corpo di bimba di 2 anni | 85enne colpisce nuora per strada con un'ascia x.com