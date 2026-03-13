La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Toscana ha comunicato che in regione il personale amministrativo è dimezzato rispetto alla dotazione prevista. La scopertura di questa categoria di dipendenti raggiunge il 50 per cento. La notizia riguarda la situazione specifica del personale amministrativo nelle istituzioni pubbliche toscane. La comunicazione è stata resa nota oggi dalla Corte dei Conti.

Firenze, 13 marzo 2026 - La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Toscana ha una scopertura del personale amministrativo pari al 50% rispetto alla dotazione organica complessiva. E' quanto ha ricordato il presidente Angelo Bax, nella relazione in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario della magistratura contabile questa mattina a Firenze. "Carente appare la dotazione effettiva del personale amministrativo, non adeguata alle esigenze istituzionali. A fronte di una tabella organica di diritto costituita da 15 unità, di cui sette funzionari e otto assistenti - ha detto - l'organico in servizio nel 2025 è stato pari a sette funzionari e tre assistenti, con una scopertura pari al 50%". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Corte dei Conti: “In Toscana il nostro personale amministrativo è metà del previsto”

