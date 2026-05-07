Its Ikaros Regione in campo per garantire stipendi a docenti e consentire a studenti di terminare l’anno scolastico

La regione ha preso misure per assicurare il pagamento degli stipendi ai docenti e al personale scolastico, che da mesi non hanno ancora ricevuto le loro retribuzioni. Sono stati stanziati fondi per coprire le spese delle sedi scolastiche, tra cui canoni di locazione, utenze, manutenzione, riscaldamento e altri servizi necessari. Queste azioni mirano a garantire la conclusione dell’anno scolastico senza interruzioni.

Garantire la corresponsione regolare dello stipendio ai docenti e del personale, da mesi in attesa delle loro spettanze, coprire le spese per le sedi accreditate comprensive di canoni di locazione, utenze, manutenzione ordinaria, riscaldamento e servizi di funzionamento. Regione Lombardia scende in campo a fianco degli insegnanti delle Fondazioni Ikaros, Et Labora ed ITS Jobs Academy ed è pronta a destinare risorse dal proprio bilancio con l’obiettivo fondamentale di consentire agli studenti iscritti di completare i percorsi formativi da loro intrapresi. A patto che la Fondazione Ikaros riconosca a Regione Lombardia la delega a pagare gli stipendi agli insegnanti e quanto serve agli studenti per concludere l’anno scolastico.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Termoli-Lituania: 12 studenti e 2 docenti in scambio scolasticoLa delegazione dell'istituto Alfano-Perrotta ha fatto tappa a Marijampole per trasformare un accordo preliminare in un piano operativo concreto. Leggi anche: Organico docenti, caos per il prossimo anno scolastico Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Its Ikaros, Regione in campo per garantire stipendi a docenti e consentire a studenti di terminare l’anno scolastico; Its a Bergamo, l'ultimatum: Stipendi non pagati, pronti a scioperare. Le fondazioni: Risolveremo presto le criticità; Ritardi nei pagamenti del personale delle Fondazioni Ikaros e JobsAcademy, sindacati minacciano lo sciopero; Ikaros Buccinasco, stipendi dei dipendenti in ritardo: sindacati sul piede di guerra. I presidenti Giovanni Santini (Ikaros) e Lorenzo Merlini Manzoni (JobsAcademy) hanno ammesso l’esistenza di «un conclamato ritardo nei pagamenti, situazione che non intendiamo in alcun modo sottovalutare e che stiamo affrontando con la massima seriet - facebook.com facebook