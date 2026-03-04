Termoli-Lituania | 12 studenti e 2 docenti in scambio scolastico

Dodici studenti e due insegnanti dell’istituto Alfano-Perrotta sono arrivati a Marijampole, in Lituania, per un progetto di scambio scolastico. La delegazione italiana si è incontrata con rappresentanti locali per definire i dettagli di un accordo preliminare, con l’obiettivo di avviare un piano operativo reale. L’attività si inserisce in un percorso di collaborazione tra le due scuole.

La delegazione dell'istituto Alfano-Perrotta ha fatto tappa a Marijampole per trasformare un accordo preliminare in un piano operativo concreto. La visita, durata dal 28 febbraio al 4 marzo 2026, vede la dirigente Concetta Rita Niro insieme alle docenti Sonia Fania e Vittoria Baldassarre impegnate nella definizione finale del progetto con la locale Suduvos Gimnazija. Questo incontro non è un semplice scambio di saluti diplomatici ma il motore che attiva una collaborazione strutturata su Stem, sostenibilità ambientale e benessere scolastico. L'obiettivo dichiarato è costruire un modello educativo condiviso che metta gli studenti al centro attraverso il Cooperative Learning e il Debate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: L’istituto Alfano?Perrotta consolida la sua vocazione europea e vola in Lituania; L’IISS Alfano?Perrotta in missione in Lituania.