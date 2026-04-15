Organico docenti caos per il prossimo anno scolastico

Per il prossimo anno scolastico si registrano problemi e incertezze riguardo all'organico dei docenti. La Gilda Insegnanti di Latina ha segnalato che non sono state ricevute comunicazioni ufficiali dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’Ufficio scolastico regionale o dall’Ambito territoriale di riferimento. La mancanza di informazioni ufficiali genera preoccupazioni tra le istituzioni scolastiche e il personale docente coinvolto.

Problemi e incertezze sull'organico dei docenti per il prossimo anno scolastico. A segnalarlo è la Gilda Insegnanti di Latina che spiega: "Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, né dall’Ufficio scolastico regionale, né dall’Ambito territoriale di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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