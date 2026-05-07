Italjet Roadster 400 da collezione esaurito in 46 minuti

Da gazzetta.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In meno di un'ora, tutte e 777 le unità della versione speciale dell'ultimo modello sono andate esaurite. La produzione comprende esclusivamente questa edizione di lancio, denominata Founders Edition, con un numero limitato di esemplari, pari a 777.

Tutti prenotati in 46 minuti. Italjet continua a muoversi su un percorso personalissimo, lontano dalle formule più convenzionali dello scooter. Dopo avere riportato il Dragster al centro della scena con una forte impronta tecnica e stilistica, la casa bolognese ha allargato il proprio campo d’azione con il nuovo Roadster 400, presentato in anteprima a Eicma 2025 qui declinato in una prima serie limitata. La versione di lancio si chiama Founders Edition e viene prodotta in 777 esemplari numerati. Le consegne sono previste da ottobre di quest'anno. Gli ordini, aperti alle 11 del 4 maggio hanno coperto l'intera produzione in 46 minuti. Le pronotazioni sono arrivate da Filippine (18%), seguite da Germania (16%), poi Italia, Regno Unito ed Emirati Arabi (15%) e Giappone (10%).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Italjet Roadster 400 # novità 2026

Video Italjet Roadster 400 # novità 2026

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