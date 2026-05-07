In meno di un'ora, tutte e 777 le unità della versione speciale dell'ultimo modello sono andate esaurite. La produzione comprende esclusivamente questa edizione di lancio, denominata Founders Edition, con un numero limitato di esemplari, pari a 777.

Tutti prenotati in 46 minuti. Italjet continua a muoversi su un percorso personalissimo, lontano dalle formule più convenzionali dello scooter. Dopo avere riportato il Dragster al centro della scena con una forte impronta tecnica e stilistica, la casa bolognese ha allargato il proprio campo d’azione con il nuovo Roadster 400, presentato in anteprima a Eicma 2025 qui declinato in una prima serie limitata. La versione di lancio si chiama Founders Edition e viene prodotta in 777 esemplari numerati. Le consegne sono previste da ottobre di quest'anno. Gli ordini, aperti alle 11 del 4 maggio hanno coperto l'intera produzione in 46 minuti. Le pronotazioni sono arrivate da Filippine (18%), seguite da Germania (16%), poi Italia, Regno Unito ed Emirati Arabi (15%) e Giappone (10%).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italjet Roadster 400 da collezione esaurito in 46 minuti

Italjet Roadster 400 # novità 2026

Notizie correlate

Leggi anche: Pedinato per 46 minuti e rapinato con uno sparo: così il colpo da 10mila euro è stato risolto (anche grazie a un casco)

Disagi sulla linea adriatica: treni fino a 400 minuti di ritardo tra Giulianova e PescaraGuasto alla linea elettrica nei pressi della stazione di Montesilvano, coinvolti Frecciarossa e Intercity.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Italjet Roadster 400: arriva lo scooter retrò più incredibile che ci sia; Lo scooter più ignorante del 2026 è pronto: Italjet Roadster, prezzo e disponibilità; Italjet Roadster 400: scooter sportivo da 41 CV, prezzo e uscita; Italjet Roadster 400 Founders Edition, tanto stile e grinta: ecco quanto costa.

Italjet Roadster 400 da collezione esaurito in 46 minutiSaranno 777 gli esemplari della Founders Edition, l'edizione di lancio in tiratura limitata dell'ultimo nato. A fare la differenza ci sono sospensioni Öhlins, freni Brembo e scarico Akrapovi? ... gazzetta.it

Italjet Roadster 400 Founders Edition: bruciato in 46 minuti!Italjet annuncia che i Roadster 400 Founders Edition sono andati esauriti in meno di un'ora dall'apertura ufficiale dei preordini, avvenuta il 4 maggio 2026 alle ore 11:00 sul sito Italjet. I 777 scoo ... gpone.com

Italjet Roadster 400: scooter sportivo da 41 CV, prezzo e uscita - facebook.com facebook

Italjet Roadster 400 Founders Edition, anima ribelle in tiratura limitata x.com