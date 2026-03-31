Pedinato per 46 minuti e rapinato con uno sparo | così il colpo da 10mila euro è stato risolto anche grazie a un casco

Un uomo è stato pedinato per quasi 50 minuti prima di essere avvicinato e rapinato di circa 10.000 euro, durante un episodio in cui è stato anche esploso uno sparo. La rapina è avvenuta subito dopo che la vittima aveva lasciato un’agenzia di viaggi alle 17, e l’intervento di un casco ha contribuito a risolvere il caso.

In carcere sono finiti due fratelli e un complice. Gli indizi con cui i poliziotti della squadra mobile, guidati da Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi, sono arrivati ai tre. Il blitz durante un pranzo al ristorante Sono stati la sua ombra per 46 minuti. Non lo hanno perso di vista da quando è uscito dalla sua agenzia di viaggi alle 17.30. Lo hanno seguito sui mezzi pubblici e poi a piedi, fin quasi dentro casa. Erano armati, con una pistola calibro 9 in tasca. E quell’arma l’hanno usata. Effetto Pandoro Gate: chi affonda e chi resiste tra le influencer 'milanesi'. Dentro i loro bilanci (in rosso) . 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Seguito e pedinato da falsi clienti. La rapina in centro era un colpo preparato: “Dura ripartire dopo una botta così” Agente di viaggi rapinato a Milano per 10mila euro, il video del terribile agguato: tre arrestiTre cittadini italiani sono stati arrestati a Milano con l’accusa di rapina aggravata, lesioni aggravate e porto di armi da sparo.