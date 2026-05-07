Italian Seduction | il forum sulle donne con i post attribuiti a Sempio

Un forum online dedicato alle donne sta attirando attenzione per i contenuti pubblicati e le discussioni che vi si svolgono. Tra i post si trovano commenti su strategie di seduzione e annunci di corsi che costano diverse centinaia di euro. Le conversazioni, attribuite a un utente chiamato Sempio, spaziano tra vari argomenti, creando un ambiente che ha sollevato interrogativi sulla natura delle informazioni condivise e sul ruolo di questi contenuti nel contesto digitale.

Al di là dei contenuti attribuiti all’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, vale la pena osservare più da vicino la piattaforma. Italian Seduction dichiara più di 47.000 utenti iscritti e oltre 13.000 clienti «felici». Si entra con un nickname. Si esce, spesso, con una visione del mondo binaria, fatta di alpha e beta, di predatori e prede. La struttura è duplice. Da un lato una community attiva, in cui i cosiddetti «player» condividono esperienze, consigli e strategie di seduzione. Dall’altro un’offerta commerciale strutturata: corsi, webinar e percorsi di coaching venduti con il marchio Officina del Successo, con prezzi che vanno da 49 a 900 euro.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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