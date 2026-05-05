Cosa ci dicono della personalità di Sempio i post del forum Italian Seduction | da soli non fanno di lui un assassino

Recentemente si è parlato di alcuni messaggi pubblicati anni fa su un forum dedicato a tematiche di seduzione, attribuiti a un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario. Questi post, secondo le fonti, rivelano un rapporto complesso con il mondo femminile. Tuttavia, gli investigatori precisano che tali contenuti non sono sufficienti a provare un collegamento diretto con il reato contestato e non costituiscono una prova di responsabilità penale.

Un rapporto complicato con le donne, ma quei messaggi che Andrea Sempio avrebbe scritto anni fa nel forum "Italia Seduction" non fanno di lui un assassino né sono sufficienti per definirne la responsabilità.🔗 Leggi su Fanpage.it

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“Come creare un pussy flow." "Come diventare un predatore". "Come entrare nella testa delle donne”. Siamo entrati su Italian Seduction, il forum italiano sulla seduzione online, dove tra il 2009 e il 2016 compaiono migliaia di messaggi attribuiti a Sempio. Abbi - facebook.com facebook