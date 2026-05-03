Garlasco siamo entrati dentro Italian Seduction | il forum sulle donne con i post attribuiti a Sempio

Entrati nel forum Italian Seduction, abbiamo trovato numerosi post attribuiti a Andrea Sempio, un uomo di 38 anni. Sempio è attualmente coinvolto in un procedimento giudiziario con l'accusa di aver ucciso Chiara Poggi. Il sito online raccoglie conversazioni e commenti di diversi utenti, tra cui alcuni attribuiti all'uomo. La piattaforma è frequentata da utenti interessati a temi legati alle relazioni e alle donne.

Italian Seduction è il forum dove ci sono migliaia di post attribuiti ad Andrea Sempio. L'uomo, 38 anni, ora è accusato di aver ucciso Chiara Poggi. Siamo entrati nel forum e abbiamo analizzato le discussioni e il profilo di Andreas, quello attribuito a Sempio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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