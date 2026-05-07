Italia-Usa l' arrivo di Rubio a Roma

Da lapresse.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario di Stato degli Stati Uniti è arrivato a Roma e si recherà in Vaticano. La visita avviene in un momento in cui sono emerse tensioni tra l’ex presidente americano e il leader della Chiesa. La missione ha l’obiettivo di cercare un confronto tra le parti coinvolte. La presenza a Roma segna un passaggio importante nella serie di incontri diplomatici in programma.

Marco Rubio è atterrato a Roma. Il segretario di Stato Usa si recherà in Vaticano nel tentativo di allentare le tensioni nate tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Rubio, cattolico praticante, avrà un’udienza con il Pontefice dopo le recenti polemiche innescate dagli attacchi di Trump al Papa sulle posizioni relative all’Iran, alla guerra e all’immigrazione. Leone XIV aveva replicato accusando il presidente americano di travisare le sue parole, ribadendo di voler soltanto “ predicare il messaggio biblico della pace “. Il capo della diplomazia Usa incontrerà anche la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, entrambi intervenuti nei giorni scorsi a difesa del Pontefice.🔗 Leggi su Lapresse.it

italia usa l arrivo di rubio a roma
© Lapresse.it - Italia-Usa, l'arrivo di Rubio a Roma

Milano, Meloni riceve Vance e Rubio in Prefettura

Video Milano, Meloni riceve Vance e Rubio in Prefettura

Notizie correlate

Leggi anche: Rubio a Roma per ricucire i rapporti tra Italia e Usa: ecco l’agenda della settimana

Meloni in “missione” per l’energia. E in settimana arriva a Roma Marco Rubio per il disgelo Usa-ItaliaArriva a Yerevan nella serata di oggi, Giorgia Meloni, per partecipare all’ottava riunione della Comunità Politica Europea, in programma domani nella...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Rubio in Italia: la chance per un disgelo delle relazioni tra Italia e Stati Uniti; Il segretario di Stato USA Marco Rubio giovedì e venerdì a Roma, obiettivo disgelo; Washington, dialogo Italia-USA sulle tecnologie affidabili per le democrazie; Le basi Usa nel nostro Paese: ecco quanto servono all’Italia e quanto agli Stati Uniti.

Italia-Usa, l'arrivo di Rubio a Roma(LaPresse) Marco Rubio è atterrato a Roma. Il segretario di Stato Usa si recherà in Vaticano nel tentativo di allentare le tensioni nate tra ... stream24.ilsole24ore.com

Digita per trovare news e video correlati.