Il segretario di Stato degli Stati Uniti è arrivato a Roma e si recherà in Vaticano. La visita avviene in un momento in cui sono emerse tensioni tra l’ex presidente americano e il leader della Chiesa. La missione ha l’obiettivo di cercare un confronto tra le parti coinvolte. La presenza a Roma segna un passaggio importante nella serie di incontri diplomatici in programma.

Marco Rubio è atterrato a Roma. Il segretario di Stato Usa si recherà in Vaticano nel tentativo di allentare le tensioni nate tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Rubio, cattolico praticante, avrà un’udienza con il Pontefice dopo le recenti polemiche innescate dagli attacchi di Trump al Papa sulle posizioni relative all’Iran, alla guerra e all’immigrazione. Leone XIV aveva replicato accusando il presidente americano di travisare le sue parole, ribadendo di voler soltanto “ predicare il messaggio biblico della pace “. Il capo della diplomazia Usa incontrerà anche la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, entrambi intervenuti nei giorni scorsi a difesa del Pontefice.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia-Usa, l'arrivo di Rubio a Roma

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