Intesa Italia-Albania sui migranti Meloni | Corte Ue conferma validità ora avanti con coraggio

Un avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea ha espresso un parere favorevole riguardo a un accordo tra l’Italia e l’Albania sui migranti. La decisione, che conferma la validità dell’intesa, è stata commentata positivamente da un rappresentante del governo italiano, che ha invitato a proseguire con determinazione. La vicenda riguarda l’accordo bilaterale volto a gestire i flussi migratori tra i due paesi.

(Adnkronos) – Il parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha riconosciuto la validità del protocollo sui migranti Italia-Albania, è "una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate". A scriverlo sui social. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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