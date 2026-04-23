Migranti e intesa Italia-Albania Meloni | Corte Ue conferma validità ora avanti con coraggio

Il parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia europea ha confermato la validità dell’accordo tra Italia e Albania sui migranti. La decisione apre la strada a un possibile via libera ufficiale da parte della Corte, che potrebbe influenzare le future politiche di gestione dei flussi migratori tra i due paesi. La leader politica ha commentato la notizia sottolineando la volontà di proseguire con determinazione su questa strada.

Formula 1, legami finanziari tra squadre rivali. Brown: “Integrità competizione a rischio” Marilyn Manson ospitato in convento dalle suore? Arriva lo stop, il post del sindaco di Ferrara Formula 1, legami finanziari tra squadre rivali. Brown: “Integrità competizione a rischio” Marilyn Manson ospitato in convento dalle suore? Arriva lo stop, il post del sindaco di Ferrara ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 .🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Migranti, la Corte Ue gela sinistra e toghe rosse: il protocollo Italia-Albania «compatibili con la normativa europea»Arriva dalla Corte di Giustizia Ue l’ultima conferma sulla validità del protocollo Italia-Albania.

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Temi più discussi: Migranti, avvocato Corte Ue: Ok intesa Italia-Albania ma i diritti siano pienamente tutelati; Verso il nuovo Regolamento rimpatri: Più obblighi, meno diritti, e pressioni sugli stati terzi per allinearsi alle politiche di rimpatrio europee; Meloni incontra Rama: focus su migranti, difesa e cooperazione Italia-Albania; Meloni incontra Rama : rafforzata la collaborazione tra Italia e Albania su difesa, migranti e connettività.

Migranti e intesa Italia-Albania, Meloni: Corte Ue conferma validità strada, ora avanti con serietàIl parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha riconosciuto la validità del protocollo sui migranti Italia-Albania, è una notizia importante, che conferma la va ... adnkronos.com

Avvocato Corte Ue: intesa migranti Italia-Albania valida, ma solo con diritti garantitiPer l'avvocato generale della Corte Ue Emiliou l'accordo migranti Italia-Albania è compatibile con il diritto Ue, purché siano garantiti i diritti fondamentali dei migranti e l'asilo. adnkronos.com

Il protocollo Italia-Albania "è compatibile" con le norme Ue sul rimpatrio e l'asilo, a condizione che "i diritti dei migranti siano pienamente tutelati". È la posizione dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Nicholas Emiliou, nel parere non vincolante che x.com

Fratelli d’Italia organizza un visita in Albania per dirci che i centri per i rimpatri funzionano, dove sono detenuti ben 82 migranti. I centri sono operativi, ma a che costo Oltre 800 milioni per le casse dello stato, per gestire poche centinaia di persone. Costi di ge - facebook.com facebook