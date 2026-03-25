Italia U19-Scozia 3-0 | Arena cala il tris e trascina gli Azzurrini

Nella partita valida per le qualificazioni europee under 19, la nazionale italiana ha battuto la Scozia con un punteggio di 3-0. Un gol di Arena ha aperto le marcature, seguito da altri due che hanno consolidato il risultato. La squadra italiana ha mostrato una buona tenuta tecnica e ha mantenuto il controllo del gioco per tutta la durata dell’incontro.

L’ Italia U19 ipoteca il passaggio del turno nelle Qualificazioni Europee travolgendo la Scozia con un perentorio 3-0 che certifica la superiorità tecnica degli Azzurrini. La selezione giovanile ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, sbloccando il risultato grazie alle reti di Iddrissa e Campaniello, prima del sigillo definitivo siglato dal talento della Roma, Arena. Il trequartista giallorosso, autore di una prestazione di sacrificio culminata con un cartellino giallo rimediato nella prima frazione di gioco, ha chiuso i conti al minuto 72 capitalizzando una manovra corale che ha mandato in crisi il sistema difensivo scozzese. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Italia U19-Scozia 3-0: Arena cala il tris e trascina gli Azzurrini Articoli correlati Il Sassuolo cala il tris: Berardi trascina i neroverdi, il Verona sprofonda nel baratro Serie BDoppietta del capitano e sigillo di Pinamonti nell'anticipo del Mapei Stadium: Grosso vola, Sammarco resta ultimo e chiude in dieci per l'espulsione... Leggi anche: Primavera 1, Napoli-Sassuolo 5-2: Camelio trascina gli azzurrini Approfondimenti e contenuti su Italia U19 Scozia 3 0 Arena cala il... Temi più discussi: Bologna, nove giocatori con le Nazionali: c’è anche Cambiaghi; Italia U18. Qualificazioni europee dal 25 al 31 marzo in Scozia: i prescelti di Massimiliano Favo; Il grande esodo della Serie A per le Nazionali: sono 175 i giocatori convocati in questa sosta; Orgoglio bianconero. Marini e Ridolfi in U18. Premio Rossi a Fontana. Diretta/ Italia Scozia U19 (risultato finale 1-0): vittoria per gli azzurrini con Merola! (13 ottobre 2025)Kevin Zeroli ci aveva portato in vantaggio al 25’ minuto, poi nulla fino al 70’ quando Simone Pafundi aveva raddoppiato; subito dopo la nazionale scozzese aveva riaperto il match grazie al gol di ... ilsussidiario.net Diretta/ Italia Scozia Under 19 (risultato finale 1-1): pareggio in dieci uomini! (oggi 10 ottobre 2025)Passiamo ora alle statistiche che precedono le due nazionali giovanili in questa diretta di Italia Scozia U19, in questo modo sarà più facile capire come verrano gestiti i possessi visto che il calcio ... ilsussidiario.net Italia Under 19, Arena a segno nel 3-0 alla Scozia #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA vocegiallorossa.it/la-roma-in-naz… x.com Italia Under 18 - Qualificazioni europee dal 25 al 31 marzo in Scozia: i prescelti di Massimiliano Favo. Chiamati Francesco Cereser, Andrea Ballanti e David Bonacina del Torino, c’è anche Benit Borasio della Juventus Convocati e programma: https://www - facebook.com facebook