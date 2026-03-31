Italia U19 basta un gol di Inacio | pari con la Turchia e qualificazione all' Europeo centrata

Nell'ultima partita del girone di qualificazione all'Europeo Under 19, l'Italia ha conquistato il passaggio alla fase successiva grazie a un gol di Inacio, attaccante del Dortmund. Dopo aver segnato, gli azzurrini sono stati raggiunti dalla Turchia sull'1-1, risultato che ha garantito loro comunque la qualificazione. La partita si è conclusa con un pareggio che ha deciso il destino della squadra italiana.

Aspettando Zenica, il lungo pomeriggio azzurro inizia da Catanzaro con un sorriso. Pur soffrendo nel finale contro la Turchia, l’Italia U19 di Alberto Bollini strappa un prezioso 1-1, chiude al primo posto il girone di qualificazione e approda alla fase finale dell’Europeo (si giocherà in Galles, dal 28 giugno all’11 luglio). L’Italia si riprende così quello che le era sfuggito un anno fa, sempre in Calabria, complice il girone di ferro con Spagna e Francia. Stavolta gli azzurrini chiudono in vetta, a 7 punti proprio come i turchi ma con una migliore differenza reti maturata nelle tre partite. La sfida è molto equilibrata e combattuta, complice anche il campo del Ceravolo appesantito dalla pioggia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia U19, basta un gol di Inacio: pari con la Turchia e qualificazione all'Europeo centrata Articoli correlati Coppa Italia Eccellenza, semifinale d’andata: 2-1 con Vallefoglia che firma una ottima gara. K Sport tosta ma primo round all’Alessandria. Il gol di Magnanelli tiene viva la qualificazione2 K SPORT MONTECCHIO 1 (3-5-2): Menino; Cesaretti, Tos, Cirio; Ventre (30’ st Grandoni), Pellegrini, Nicco, Picone (44’ st Cociobanu), Nani; Diop... Gol di Corigliano con l’Italia Under 17, sinistro glaciale del fantasista bianconero: gli azzurrini volano nel girone europeoRetegui vuole tornare in Italia, il Milan fa sul serio ma deve abbassare le cifre. Una raccolta di contenuti su Italia U19 basta un gol di Inacio pari... Temi più discussi: Italbaby, mercoledì da leoni: tris di successi per le Nazionali giovanili; Seconda partita in Calabria, secondo tris: al Marulla l’Italia u19 si sbarazza anche della Slovacchia; L’Italia U19 fa festa a Catanzaro: esordio al Ceravolo con tris all’Ungheria; Calcio a 5 Under 19 Nazionali. Squadre oggi in campo per la nuova giornata di campionato [SEGUI LIVE]. Diretta Turchia Italia U19, risultato finale 1-1: gli azzurrini si qualificano alla fase finale degli Europei grazie alla differenza reti.Diretta Turchia Italia U19, risultato finale 1-1: agli azzurrini basta un pareggio per vincere il girone della fase Elite e volare agli Europei. ilsussidiario.net Probabili formazioni Italia Ungheria U19 | Dubbi in mezzo (qualificazioni Europei, oggi 25 marzo 2026)Probabili formazioni Italia Ungheria U19: inizia a Catanzaro la fase Elite delle qualificazioni agli Europei 2026, ecco le scelte di Alberto Bollini. ilsussidiario.net #Italia-Turchia U19, in palio la fase finale dell'Europeo: #Cocchi e #Mosconi titolari x.com Il Dot. . Al “Marulla” di Cosenza festa azzurra: l’Italia U19 supera la Slovacchia 3-0 e vola a punteggio pieno nella fase Elite di qualificazione europea Decidono le reti del talento scuola Inter Mattia Mosconi, di Liberali e di Coletta, in una gara indirizzata gi - facebook.com facebook