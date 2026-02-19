Rapina a mano a mano armata al distributore di benzina in manette 27enne

Un uomo di 27 anni di Sant’Antimo è stato arrestato dai carabinieri di Sant’Arpino per aver rapinato con una pistola un distributore di benzina. La rapina è avvenuta ieri pomeriggio, quando il giovane ha minacciato il dipendente e si è fatto consegnare i soldi. I militari, intervenuti subito dopo la chiamata al 112, lo hanno individuato e fermato poco distante dal distributore. Durante la perquisizione, è stato trovato con l’arma usata per la rapina. La vicenda si è conclusa con l’arresto del sospettato.

Colpita l'area di servizio "Gestione Oil S.p.A." (distributore IP), in via Martiri Atellani, a Sant'Arpino I carabinieri della stazione di Sant'Arpino hanno tratto in arresto, in quasi flagranza di reato per rapina aggravata, un 27enne di Sant'Antimo, già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, intorno alle 6,30 di ieri mattina 18 febbraio, avrebbe messo a segno una rapina a mano armata presso l'area di servizio "Gestione Oil S.p.A." (distributore IP), in via Martiri Atellani, a Sant'Arpino. Determinanti per l'identificazione del presunto responsabile sono state le immagini del sistema di videosorveglianza dell'impianto e le prime informazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti.