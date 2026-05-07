Italia-Polonia l' incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e Donald Tusk

Oggi a Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra la presidente del Consiglio e il primo ministro della Repubblica di Polonia. Durante la visita, sono stati discussi aspetti legati alle relazioni bilaterali tra i due paesi. La presidente del Consiglio ha accolto il primo ministro polacco in un incontro ufficiale. La visita si inserisce in un quadro di incontri istituzionali tra rappresentanti dei due governi.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica di Polonia, Donald Tusk. “Ci siamo confrontati sui principali dossier europei. C’è grande convergenza su molti temi, a partire da quello che riguarda la competitività, ci siamo ritrovati molto spesso a condurre le stesse battaglie, a portare avanti le stesse iniziative. Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l’ Unione europea si è autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività, per creare problemi ai nostri lavoratori. Penso al sistema Ets e a tutti quei meccanismi...🔗 Leggi su Lapresse.it

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