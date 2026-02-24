Scuole nelle aree montane Piccolotti Avs chiede informativa urgente in aula | La crisi demografica non può diventare un pretesto per tagliare le risorse all’istruzione

Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, ha richiesto un’udienza urgente per discutere della chiusura di scuole nelle zone montane, evidenziando che la crisi demografica non può portare a riduzioni di risorse. La politica vuole capire come si intenda intervenire per garantire l’istruzione ai bambini di queste aree. La richiesta mira a trovare soluzioni pratiche e immediate per evitare ulteriori chiusure scolastiche. La questione rimane tra le priorità dell’aula parlamentare.

La deputata Elisabetta Piccolotti, di Alleanza Verdi e Sinistra, ha presentato nell'aula di Montecitorio una richiesta di informativa urgente sulla situazione delle scuole nelle aree interne e montane, unendosi alle analoghe istanze avanzate dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuole montane a rischio, contro lo spopolamento non bastano le pluriclassiL’AQUILA Senza servizi cresce l’abbandono, con meno abitanti è sempre più difficile formare classi. La sopravvivenza delle scuole nei centri minori e dell’entroterra, in Abruzzo 220 su 305 Comuni, è ... ilmessaggero.it

Tavolo sul trasporto pubblico nelle aree montaneCorse che saltano. Corriere fantasma. Cittadini che, di conseguenza, non riescono ad andare a scuola o al lavoro. Il problema è grave, soprattutto nelle zone montuose della regione. Lo ha affrontato u ... rainews.it

La mappa per le scuole include anche aree non friulanofone il Mandamento e la laguna graisana. Bullian pronto all’interrogazione in Consiglio regionale: «Fuorviante» - facebook.com facebook