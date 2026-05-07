Istituto comprensivo 1 Una classe in più alle medie

Progetti e servizi rafforzati, fino alla conferma del tempo pieno e l’ottenimento di una classe in più alle medie "Barsanti". L’istituto comprensivo Pietrasanta 1 ha avuto il via libera dagli organi provinciali per migliorare il proprio assetto in vista dell’anno scolastico 2026-2027. Un lavoro scrupoloso e certosino che raccoglie il plauso del vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani (nella foto). "Numeri alla mano e grazie a un confronto serio e responsabile fra tutti gli attori interessati, promosso con grande lungimiranza dalla dirigente Maria Teresa Di Leone e accompagnato dall’amministrazione comunale –...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Messa della Vigilia di Natale con il vescovo alla stazione delle corriere - TG Plus NEWS Treviso

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