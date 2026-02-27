Il numero di iscritti al comprensivo 2 sta crescendo rapidamente, portando all'apertura di una nuova classe alle medie Santini. Le proiezioni indicano un incremento consistente, creando le condizioni per un aumento delle risorse disponibili e una maggiore offerta didattica. La situazione, ancora in fase di stima, mette in evidenza una tendenza positiva per il prossimo anno scolastico.

Siamo ancora a livello di stime e proiezioni, tali però da giustificare un meritato brindisi al quartier generale di Tonfano. L’ istituto comprensivo Pietrasanta 2 è riuscito infatti a superare la soglia dei 600 iscritti per il 2026-2027, e questo significa che l’ autonomia scolastica è salva, scongiurando l’ipotesi di accorpamenti. Non solo: l’incremento consentirà alle medie "Santini" di guadgnare una classe in più, passando da due a tre classi. "Siamo molto soddisfatti – dice la dirigente scolastica Barbara Caterini – dato che a livello complessivo, in base ai primi resoconti, siamo cresciuti passando da 599 a 606 iscritti. Sul fronte delle elementari le ’Bibolotti di Tonfano sono riuscite a fare una prima di 15 alunni, che è la soglia minima richiesta, le ’Mancini’ della Quadrellara 17 e le ’Ricci’ del Pollino 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Boom" di iscritti al comprensivo 2. Una classe in più alle medie Santini

Spray in classe, intossicati alcuni studenti alle scuole medie di ConcordiaSoccorsi dal 118 l'insegnante e cinque studenti e studentesse, una delle quali è stata trasportata per precauzione al Pronto Soccorso Lezioni...

Leggi anche: Vuole spaventare il ‘rivale’, a 13 anni arriva in classe con un coltello da cucina. Choc alle medie

Temi più discussi: Boom di iscritti ai nuovi istituti tecnici professionali; Scuole superiori a Milano, boom di iscrizioni alle scienze umane: classico in affanno; Il ‘boom’ è dei tecnici, i licei restano al palo; Scuole di Gorizia: boom di iscritti dei licei, crollano gli istituti tecnici.

FantaSanremo 2026, app in tilt e boom di iscritti!/ Posticipata la scadenza: l’annuncio degli organizzatoriFantaSanremo 2026, app in tilt in vista del Festival di Sanremo 2026: gli organizzatori corrono ai ripari, posticipata la chiusura delle iscrizioni ... ilsussidiario.net

Riforma 4+2, boom di iscritti ai nuovi tecnici professionali. Valditara: bellissima notizia, la formazione si fa pure nell’impresaDopo gli incrementi di iscritti non entusiasmanti dell’ultimo anno, per l’istruzione tecnico professionale superiore 4+2 sembra essere giunto il momento del decollo: a farlo intendere – a poche ore da ... tecnicadellascuola.it

Regione - Lega Lazio, boom di iscritti, Salvini si congratula. Rinaldi candidato sindaco di Roma https://quintaepoca.it/salvini-lazio-iscritti-lega/ - facebook.com facebook

FantaSanremo, boom di iscrizioni e server in tilt. Proroga fino alle 20 per creare la squadra x.com