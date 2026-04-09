Prove Invalsi al via per le terze medie | verifiche online all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova

A partire da aprile, gli studenti delle terze medie dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova stanno svolgendo le prove Invalsi online. Le verifiche coinvolgono tutte le classi di questa fascia d’età e vengono somministrate attraverso piattaforme digitali. Le prove sono finalizzate a valutare le competenze in italiano e matematica, con la somministrazione che si svolge nel rispetto delle modalità previste dal calendario scolastico.

Arezzo, 09 aprile 2026 – Nel mese di aprile gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII sono impegnati nello svolgimento delle Prove Invalsi, un appuntamento ormai consolidato nel sistema scolastico italiano e fondamentale nel percorso che conduce all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Si tratta di test standardizzati predisposti a livello nazionale con l’obiettivo di offrire una fotografia quanto più possibile oggettiva dello stato di salute del sistema educativo. Le prove riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese. Per... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prove Invalsi al via per le terze medie: verifiche online all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Terranuova, all’Istituto Giovanni XXIII parte il progetto “Scuola Base Sicura” per la formazione dei docentiArezzo, 20 marzo 2026 – All’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini è iniziato un percorso formativo dedicato ai docenti, volto... Invalsi 2026, le date delle prove in calendario per primarie, medie e superiori: quando arrivano i risultatiA partire dal prossimo 2 marzo cominceranno i test Invalsi 2026 per coloro che faranno la maturità a giugno, poi si continuerà con le classi delle... Temi più discussi: Prove Invalsi 2026, al via nelle classi terze della secondaria di primo grado. La partecipazione è requisito di ammissione all'esame; Prove Invalsi terza media 2026, studenti al test dall’8 al 30 aprile: partecipazione obbligatoria per accedere all’esame; Prove Invalsi al via all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII: studenti di terza media alla prova delle competenze; Sciopero Invalsi 2026, mercoledì 6 maggio. Prove Invalsi al via per le terze medie: verifiche online all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di TerranuovaSi tratta di test standardizzati predisposti a livello nazionale con l’obiettivo di offrire una fotografia quanto più possibile oggettiva dello stato di salute del sistema educativo. lanazione.it Le prove Invalsi per la terza media al via: materie, voti e cosa sapere in meritoLeggi su Sky TG24 l'articolo Le prove Invalsi per la terza media al via: materie, voti e cosa sapere in merito ... tg24.sky.it Guida completa alle prove INVALSI terza media 2026: date, materie, livelli di competenza e tutto ciò che serve per superare i test obbligatori per l'ammissione all'esame https://ebx.sh/uM275q - facebook.com facebook Docenti in sciopero sostituiti per assicurare le prove Invalsi, caso in tribunale x.com