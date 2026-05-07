In un clima di tensione crescente, si segnala che Israele sembra auspicare un prolungamento del conflitto, mentre le nazioni del Golfo sono in attesa di sviluppi. Un commento recente suggerisce che, se venisse firmato un accordo, rappresenterebbe la conclusione di una campagna iniziata come Epic Fury e che sta terminando come Epic Disaster. Nessuna delle parti ha ancora ufficialmente confermato i dettagli di eventuali accordi o intese.

L'avversario Netanyahu ha una tentazione: sabotare l'intesa. Danny Citrinowicz: Guerra fallita. L’Iran controllerà la regione molto più di prima L'avversario Netanyahu ha una tentazione: sabotare l'intesa. Danny Citrinowicz: Guerra fallita. L’Iran controllerà la regione molto più di prima «Se questo accordo venisse effettivamente firmato, sarebbe una conclusione appropriata per una campagna che è iniziata come Epic Fury e sta finendo come Epic Disaster». L’analista Danny Citrinowicz, che più di ogni altro in Israele aveva avvertito, anche prima del 28 febbraio, che la guerra israelo-americana all’Iran non avrebbe prodotto i risultati desiderati dal governo Netanyahu, a cominciare dal crollo della Repubblica islamica, ieri è stato impietoso nel commentare le indiscrezioni su un accordo vicino tra Teheran e Washington.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Israele spera che il conflitto continui, il Golfo è in attesa

RUCKAUF REVELA: El Plan de Trump para Demoler la Economía de Irán

Notizie correlate

Guerra Iran-Israele, ecco come il conflitto si sta allargando: missili sul Golfo, raid su Teheran e BeirutRaid israeliani sulla capitale iraniana e su Hezbollah in Libano mentre Teheran lancia missili nel Golfo.

La scelta di Meloni, a gamba tesa sul conflitto nel Golfo: «Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele»«Il governo in considerazione della situazione che stiamo vivendo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele».

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Israele spera che il conflitto continui, il Golfo è in attesa; Catene ai piedi e proroga del fermo in Israele per i due attivisti di Flotilla; Global Sumud Flotilla, l'attivista barese La Piccirella è rientrato in Italia: Quello di Israele è stato un rapimento; Flotilla, gli attivisti Avila e Abukeshek portati in aula con catene a mani e piedi: detenzione estesa per due giorni.

Iran, la guerra in diretta: Trump: Firma dell’accordo entro la prossima settimana, Israele: Non lo sapevamo, ci preparavamo a escalationLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump sospende il Project Freedom a Hormuz e l'accordo con Teheran sembra più vicino ... fanpage.it

Attivista salentina fermata in mare da Israele: missione umanitaria interrotta, attesa per il rientroC’è anche una salentina tra i circa 175 attivisti fermati dalla Marina israeliana su imbarcazioni dirette verso Gaza. Angela Marsano, 29 anni, di Melissano, era a bordo della Bella Blue, partita da ... trnews.it

Celebriamo 78 anni di indipendenza, resilienza, orgoglio e speranza. Buona Festa dell’Indipendenza, Israele! - facebook.com facebook

Il cessate il fuoco tra #Israele e #Libano, che sarebbe dovuto terminare domenica, è stato prolungato di tre settimane. L’annuncio è arrivato ieri direttamente da #Trump, dopo i colloqui tra delegati libanesi e israeliani alla Casa Bianca. Il fronte israelo-libanese x.com