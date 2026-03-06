Guerra Iran-Israele ecco come il conflitto si sta allargando | missili sul Golfo raid su Teheran e Beirut

L'escalation tra Iran e Israele continua a intensificarsi: Israele ha condotto raid su Teheran e sulle postazioni di Hezbollah a Beirut, mentre l'Iran ha risposto con lanci di missili e droni verso i Paesi del Golfo. I combattimenti si estendono, coinvolgendo diverse aree del Medio Oriente e aumentando la tensione tra le parti. La situazione rimane molto instabile e in evoluzione.

Raid israeliani sulla capitale iraniana e su Hezbollah in Libano mentre Teheran lancia missili nel Golfo. Gli Stati Uniti parlano di arsenale ridotto ma la guerra coinvolge sempre più Paesi. L’escalation militare in Medio Oriente si allarga: Israele colpisce Teheran e le roccaforti di Hezbollah a Beirut, mentre Iran lancia missili e droni verso i Paesi del Golfo. Stati Uniti rivendicano la distruzione di gran parte delle capacità missilistiche di Teheran e preparano un’intensificazione dei raid. Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti continua ad allargarsi coinvolgendo un numero crescente di Paesi del Medio Oriente e saturando lo spazio aereo del Golfo con missili e droni. 🔗 Leggi su Panorama.it

