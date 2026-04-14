La scelta di Meloni a gamba tesa sul conflitto nel Golfo | Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele

Il governo ha annunciato di aver deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. La decisione arriva in un momento di tensioni nella regione del Golfo, e il governo ha dichiarato che questa scelta è legata alla situazione attuale. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla durata della sospensione o sulle eventuali conseguenze.

«Il governo in considerazione della situazione che stiamo vivendo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele ». Questa la decisione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly a Verona. Un intervento a gamba tesa sul conflitto in corso sul Golfo e alla luce degli attacchi dell’Idf ai contingenti Unifil in Libano. «Bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione, riaprire lo Stretto di Hormuz che per noi è fondamentale. Chiaramente non solo per i carburanti, ma anche per i fertilizzanti, altro elemento fondamentale per il settore del quale parliamo oggi», ha sottolineato la premier.🔗 Leggi su Open.online Meloni, sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele"In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele ". Trump a gamba tesa: “Il figlio di Khamenei inaccettabile come nuovo leader dell’Iran. Voglio essere coinvolto nella scelta”Cresce l’irritazione del presidente americano Donald Trump, che vuole essere coinvolto personalmente nella scelta della nuova Guida Suprema...