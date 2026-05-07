Israele ha condotto un nuovo attacco nel Libano, colpendo i sobborghi meridionali di Beirut, zona controllata dal gruppo Hezbollah. Durante l’attacco, è stato ucciso il comandante delle unità di élite di Hezbollah. È la prima volta, dopo l’entrata in vigore della tregua il 17 aprile, che si verificano attacchi a questa area. I bombardamenti sono stati confermati dalle autorità libanesi e israeliane.

Un nuovo attacco israeliano ha colpito il Libano, in serata i sobborghi meridionali di Beirut, roccaforte del gruppo filo-iraniano Hezbollah, per la prima volta dall’entrata in vigore della tregua il 17 aprile. Israele ha colpito in particolare Dahieh, un quartiere a sud della città dove è più presente Hezbollah, il gruppo politico-militare e alleato dell’Iran. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che l’obiettivo era uccidere un comandante della Forza Radwan, un corpo per operazioni speciali di Hezbollah. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha rivendicato l’attacco aereo su Beirut, precisando di aver dato l’ordine, insieme al ministro della Difesa Israel Katz, di «neutralizzare» il comandante della Forza Radwan, unità di elite di Hezbollah.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Israele ha colpito il Libano e ha ucciso il comandante delle unità di elite di Hezbollah

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