Israele ha confermato di aver ucciso Ali Larijani e il comandante dei Basij in un'operazione militare. La giornata ha visto intensificarsi gli attacchi contro le posizioni di Hezbollah, con azioni che hanno coinvolto diverse zone della regione. Le forze israeliane hanno portato avanti operazioni mirate, aumentando la pressione sulle aree controllate da gruppi armati.

I principali fatti della giornata, in breve: Israele continua nell'attacco contro le roccaforti di Hezbollah. Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono di arrivare a una soluzione politica del conflitto. L'ambasciata americana a Bagdad è stata colpita da un drone. L'Iran continua a colpire gli Emirati Arabi. Molti paesi asiatici iniziano a razionare il carburante. Larijani è stato ucciso. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha reso noto che il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, è stato eliminato in un raid. L'esercito israeliano ha ucciso il comandante del Basij, Gholamreza Soleimani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Israele ha ucciso Ali Larijani e il comandante dei Basij

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Israel says killed Iran’s security chief Larijani and Basij commander

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Israele uccide Ali Larijani e il comandante Soleimani #guerrairan x.com